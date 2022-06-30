الأردن: تعطيل "الواتساب" و"الماسنجر" في ساعات امتحان "التوجيهي" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مصدر في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن اليوم الخميس إن أبرز تطبيقات المحادثة التي سيتم ايقافها خلال امتحان التوجيهي (الثانوية العامة) هما تطبيقي "الواتس أب" و"الماسنجر".

وأضاف المصدر لموقع "سرايا" الإخباري أنه سيتم ايقاف العمل بتطبيقي الدردشة "واتس اب" و"ماسنجر" فور بدء امتحان الثانوية العامة في العاشرة صباحا وستعود التطبيقات للعمل فور الانتهاء من جلسات الامتحان.

يشار أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نوهت أنه وبناء على طلب وزارة التربية والتعليم، سيتم إيقاف بعض التطبيقات على الهواتف الخلوية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة وأن خدمة الاتصالات والإنترنت ستبقى فعالة.

وبينت أن هذا الإجراء متخذ منذ عدة سنوات أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة، علما بأن التأثير سوف يكون على أبراج الاتصالات القريبة من المدارس التي توجد فيها قاعات الامتحانات.

وأوضحت ان هذه التطبيقات سوف تعود للعمل كالمعتاد بعد انتهاء الامتحان في كل يوم.

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