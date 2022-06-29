انتحار سائق أجرة مغربي.. الخبر صحيح والفيديو "قصة أخرى"

المصدر: وكالة فرانس برس

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يدّعي ناشروه أنّه يظهر انتحار سائق أجرة في مدينة فاس المغربيّة قبل أيام.

وصحيح أنّ وسائل إعلام محليّة نقلت الخبر، إلا أنّ الفيديو المرفق به في الحقيقة يعود لانتحار شخصٍ في الرباط سنة 2021.

ويظهر في الفيديو شخصُ يقف على سطح أحد المباني ثم يلقي بنفسه إلى الشارع. وجاء في النصّ المرافق "انتحار سائق سيارة أجرة والسبب ارتفاع المحروقات".

وتضمّنت منشورات أخرى لقطات ثابتة من الفيديو مرفقة بالتعليق نفسه.

بدأ انتشار هذا المقطع بعد أن نقلت مواقع محليّة خبراً عن انتحار سائق سيّارة أجرة في مدينة فاس.

وتعاني المملكة المغربية منذ أشهر ارتفاعاً في أسعار مواد عدة أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف يونيو. وتواجه الحكومة مطالب بخفض الضرائب المفروضة على بيع الوقود.

إلا أنّ عناصر عدّة تثير الشكّ في أن يكون الفيديو يوثّق هذه الحادثة.

فسيارات الأجرة الظاهرة في الفيديو زرقاء اللون، وهو اللون المعتمد في مدينة الرباط، على خلاف اللون الأحمر لسيارات الأجرة في مدينة فاس.

كما أنّ المبنى الظاهر في الفيديو يعود لفندقٍ في الرباط.

فما حقيقة الفيديو؟

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إليه منشوراً في صفحات مغربيّة عدّة عام 2021 على موقع فيسبوك.

وجاء في النصوص المرافقة له أنّه يظهر "انتحار شخصٍ من سطح فندقٍ في الرباط".

ونقلت الخبر آنذاك مواقع محليّة عدّة.

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