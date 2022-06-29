إمبراطور النظارات يرحل عن 87 عاماً

المصدر: روما - د.ب.أ

توفي ليوناردو ديل فيكيو، قطب الأعمال الإيطالي، عن عمر يناهز 87 عاماً، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أول من أمس.

وجعل ديل فيكيو من ورشة بصريات صغيرة تتربع بلا منازع على عرش النظارات، وتمكن من جمع واحدة من أكبر الثروات التي شهدتها بلاده. ونشأ ديل فيكيو في دار للأيتام في ميلانو، وانطلق لإنشاء متجر في بلدة أجوردو، في جبال الألب شمال مدينة فينيسيا، إذ تحول من تصنيع أجزاء إطار النظارات إلى تأسيس شركة النظارات العملاقة لوكسوتيكا، التي تمتلك علامات تجارية عالمية مثل «راي بان»، و«أوكلي»، و«صن جلاس هات». ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، أصبح ديل فيكيو صاحب ثاني أكبر ثروة في إيطاليا - بعد عائلة فيريرو الشهيرة المصنعة للشوكولاتة - بثروة صافية بلغت 25.7 مليار دولار اعتباراً من أول يونيو الجاري.

وامتلك قطب الأعمال حصة مسيطرة نسبتها 32% من أسهم شركة إيسيلور لوكسوتيكا، التي شكلت عام 2018 من اندماج لوكسوتيكا في عام مع شركة إيسيلور الفرنسية لصناعة العدسات.

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