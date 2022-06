تدمير 900 سيارة ودراجة نارية فاخرة في ثوان معدودة.. فيديو

شهدت مدينة نيويورك الأميركية، تدمير 900 سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية فاخرة في لمح البصر بواسطة الجرافات وسط حشد إعلامي وجماهيري غفير.

وأظهر الفيديو عمدة مدينة نيويورك "إريك آدامز" في أثناء تلويحه بعلم دفع سائق الجرافة للسير على كومة من المحركات الفاخرة، فيما يصطف عدد من الدراجات النارية والسيارات رباعية الدفع في انتظار دورها في التحطيم.

وجاءت الخطوة كجزء من حملة السلامة العامة التي أطلقها عمدة مدينة نيويورك بجمع وتدمير جميع المحركات غير القانونية وإبعادها نهائيا عن الطريق لتفادي تعريض السائقين والركاب والمشاة للخطر.

ومنذ يناير الماضي، حجزت شرطة نيويورك ما يزيد على 2000 دراجة نارية ومركبة رباعية الدفع ودراجة ترابية غير قانونية، دمر 900 منها بإشارة من عمدة المدينة.

وأوضح العمدة، أن المدينة اختارت تدمير المحركات غير القانونية عوضا عن بيعها أو التبرع بها للتأكد من بقائها بعيدا عن الشارع، كما أنها وسيلة مثالية للضغط على تجار المركبات غير القانونية لتأمينها وتوثيق سجلها قبل بيعها وإطلاقها في شوارع المدينة وتعريض الجميع للخطر.

