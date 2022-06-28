متحف يوثق مسيرة «أبوالفنون» في برودواي

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

ستحصل الروايات والمسرحيات الغنائية الشهيرة الخاصة بمسارح برودواي في نيويورك على متحفها الخاص قريباً، إذ أعلن القائمون على متحف برودواي أنه سيُفتتح في 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم المتحف - وهو حالياً قيد التطوير ويقع في حي المسارح بالقرب من ميدان تايمز سكوير - معلومات عن أكثر من 500 عمل من الـ300 عام الماضية، بما في ذلك روايات ناجحة مثل «رينت» و«أوكلاهوما».

وقالت جولي بوردمان، وهي أحد مؤسسي المتحف: «إنه تجريبي ومناسب لصور (إنستغرام)، وهو شامل.. فأنت تسير في الخط الزمني ثم ينتهي بك الأمر في وسط معرض».

وذكر متحف برودواي أنه يخطط لتوضيح كيف تطور المسرح في برودواي على مدار العقود، ويعرض عمليات الإنتاج المعقدة الخاصة بإقامة عرض.

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