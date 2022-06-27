قاتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد يطلق النار على نفسه.. والأمن يوضح التفاصيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت السلطات الأردنية،الأحد، أن قاتل الفتاة الجامعية إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه عقب محاصرته من قبل قوات الأمن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل الفتاة الجامعة المدعو عدي خالد عبدالله حسان، ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

وأضاف أن الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول إخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة.

وأوضح أن القاتل توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

وأهابت المديرية بالجميع عدم نشر أي معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة وأن الكثير مما نُشر كان غير صحيح وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.

وتسببت حادثة مقتل الطالبة العشرينية إيمان إرشيد داخل جامعة العلوم التطبيقية، الخاصة شمال العاصمة عمّان، الخميس، الماضي، في غضب عارم في الشارع الأردني، بعدما هاجمها مسلح وأطلق عليها ست رصاصات استقرت طلقة منهم في الرأس، لقيت مصرعها إثرها قبل أن يلوذ بالفرار.

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