الكويت.. 10 سنوات سجناً لدكتور جامعي ضرب ابن أخيه بـ"دمبل"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حكمت محكمة الجنايات في الكويت بحبس دكتور جامعي لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في تهمة الاعتداء بالضرب على ابن شقيقه بثقل حديدي «دمبل».

وكشف التقرير الطبي، أن المجني عليه أصيب بسبب هذا الاعتداء بعاهة مستديمة تمثلت في شلل نصفي وكسر بالجمجمة، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وحضر دفاع المجني عليه المحامي يعقوب الشطي، وترافع شفاهة عن المجني عليه وطالب بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات.

وأفاد الشطي بأن عنصر الترصد ثابت بحق الجاني، وتبين ذلك من خلال تجهيز الثقل ومراقبة موكله والتربص.

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