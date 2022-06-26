فنان أردني يكشف: ابنتي تلقت رسالة بأنها ستكون الضحية الثانية بعد "بنت الجامعة" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان الأردني شاكر جابر عن تلقي ابنته سارة تهديدا بالقتل من قبل مجهول.

ونشر شاكر عبر حسابه في فيسبوك صورة الرسالة التي تلقتها ابنته، ومكتوب فيها "الإعدام بعد بنت (الجامعة) التطبيقية رح تكوني انت".

وقال شاكر، "هذا وصل لابنتي أمس، تهديد بالقتل".

وأكد الفنان لـموقع "عمون" أنه تقدم بشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية صباح يوم الجمعة فور تلقي ابنته الرسالة عبر احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين أن مرسل الرسالة مجهول بالنسبة له ولابنته التي تعمل في قطاع التعليم، ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الرسالة.

وأوضح أنه اتخذ اجراءات احترازية منذ تلقي ابنته الرسالة بتقليل الحركة وعدم الخروج كالمعتاد إلى حين التبين من حقيقة التهديد وهوية مرسله.

وأشار إلى أن الرسالة قد تكون في إطار المزاح، إلا أن هذا النوع من المزاح غير مقبول على الاطلاق إذ يتسبب بالذعر لمتلقيه، ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الافعال لتكون درسا.

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