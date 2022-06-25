رجل أعمال مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها لأنها "حامل ببنت" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



قتل رجل أعمال زوجته "لأنها حامل في بنت"، ثم أحرق الجثة ودفنها في منطقة صحراوية، في حادثة مروعة جديدة تشهدها مصر خلال أسبوع.

ولدى اختفاء الزوجة، تقدمت عائلتها بثلاثة بلاغات إلى مركز الشرطة في منطقة سكنها، معربين عن شكوكهم في زوجها، لكن الزوج أبلغ جهة التحقيق بأن زوجته خرجت من المنزل ولم تعد ولا يعلم مكانها.

ومع تقدم التحقيقات، اعترف الزوج بأن مشاجرة نشبت بينهما، وجّه على إثرها لكمات متتالية إلى زوجته التي لم تتحمل الضرب لأنها حامل في الشهر الثالث، فسقطت أرضا ومع استمراره في ضربها فارقت الحياة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وذكرت عائلة الضحية أن الزوج أصيب بحالة غضب لدى علمه بأن زوجته حامل بفتاة، بينما كان يرغب بمولود ذكر.

وذكر شقيق القتيلة أن الضحية تحدثت مع زوجته يوم الواقعة هاتفيا وأخبرتها بأن زوجها يهددها بالقتل، بسبب علمه بحملها فتاة، ثم أنهت المكالمة سريعا.

وأضاف: "قمنا بعدها بالاتصال على هاتفها أكثر من مرة ولكنها لم تستجب".

وكشفت التحقيقات أن القاتل ألقى جثة زوجته في منطقة صحراوية في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وأشعل النيران بها لإخفاء ملامحها.



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