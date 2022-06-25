إبراهيم عيسى: حجاب البنات انتهاك سافر للطفولة ومخالف للدين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق الكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى، على مطالبة البعض بحجاب البنات في فترة الطفولة، مؤكدًا أن حجاب الأطفال يعتبر انتهاكا سافرًا للطفولة، بالإضافة إلى تحويل البنت في طفولتها لجسد سيدة كبيرة، فضلًا عن كونها عورة وفتنة يجب تغطيتها.

وأضاف عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سن الطفولة ينتهي عند 18 سنة، لافتًا إلى أن جميع المدارس الابتدائية في الصعيد وبحري و95% من المدارس الابتدائية بالقاهرة يرتدي بها الأطفال الحجاب، وهو ما يعد انتهاكًا سافرًا للطفولة.

وأكد عيسى، أن المجتمع بأكمله متواطئ على هذا الاختراق الغليظ المخالف للدين، موضحًا أنه إذا كان الحجاب فرض كما يدعي البعض، فهو للبالغات وليس الأطفال، مستنكرًا بعض الأمور في المجتمع، وعلى رأسها زواج القاصرات وحجاب البنات في فترة الطفولة، بالإضافة إلى ختان الإناث.

وشدد عيسى، على أن تلك الممارسات التي تتم على الأطفال ينتج عنها تشوه في المجتمع الذى يقود إلى ارتكاب الجرائم، مستشهدًا بواقعة الطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها.

وأشار إلى أن ما يحدث سينتج عنه إكراه الطفلة للحجاب، متسائلًا عن أعداد الفتيات التي ترتدي الحجاب دون رضا، مؤكدًا وجود العديد من السيدات اللاتي يرتدين الحجاب بالإكراه.

واختتم إبراهيم عيسى، مؤكدًا أن البعض يريد أن يحكم المجتمع بـ أحاديث ضعيفة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مقبول.

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