بعد هروبه إلى أميركا.. بنك مصري كبير يحاول استعادة 22 مليون جنيه سرقها موظف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسبب هروب موظف بـ البنك الأهلي إلى الولايات المتحدة بعد سرقته 22 مليون جنيه من أرصدة حسابات وودائع العملاء، في أزمة كبيرة داخل البنك ومحاولات مستميتة من مجلس الإدارة لاسترداد المبلغ المسروق.

وقال موقع "القاهرة 24" أن إدارة البنك أحضرت أسرة موظف البنك الأهلي الذي استولى على 22 مليون جنية من حسابات العملاء، وأقاربه وعدد من المقربين منه، في محاولة لاستعادة المبلغ المستولى عليه من حسابات العملاء بالبنك الأهلي.

وأضاف مصدر للموقع، أن إدارة البنك تعمل حاليا على مراجعة كافة المعاملات التي تمت في الفترة الماضية من خلال الموظف الهارب، وحصر المبالغ التي تم الاستيلاء عليها وتحويلها لـ البنوك الأخرى، خاصة أن الحصر المبدئي أكد أن قيمة المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه 22 مليون جنيه، وجارٍ استكمال عملية الحصر وسط توقعات بارتفاع قيمة المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبل الموظف.

ومع نشر واقعة الاستيلاء، سادت حالة من الجدل أمس وأول من أمس، عقب تناقل مواقع ووكالات عالمية وبرامج التوك شو للواقعة، وخرج البعض لنفي صحة الواقعة قبل أن يتم إثبات الواقعة، التي انفرد بنشر تفاصيلها الموقع.

من ناحية أخرى، جمع البنك الأهلي 550 مليار جنيه من حصيلة بيع شهادات الـ 18% خلال 60 يوما، قبل أن يتم وقفها وإصدار شهادات ثلاثية بعائد 14%.

وبلغت حصيلة بيع شهادات الـ 18% لدي البنك الأهلي وبنك مصر مجتمعين، 750 مليار جنيه خلال الفترة منذ بدء طرحها يوم 21 مارس الماضي وحتى وقفها في 30 مايو الماضي، بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنحو 2%.

وسجلت قيمة محفظة الودائع في البنك الأهلي 2.40 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 40 مليار جنيه في شهرين، وذلك لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي.

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