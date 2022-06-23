طيران الإمارات ترحب بالمستشار الألماني في «A380 العملاقة»

المصدر: برلين - الإمارات اليوم

زار المستشار الألماني أولاف شولتس، أحدث طائرات طيران الإمارات A380، خلال جولته في الافتتاح الرسمي لمعرض برلين الدولي للطيران 2022.

وعادت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، إلى معرض برلين الدولي للطيران هذا العام، الذي افتتح أمس، ويستمر حتى بعد غد، إذ تعرض طائرتها الرائدة الحديثة A380 بتقسيم الأربع درجات.

وأصبحت طائرة الإمارات العملاقة ذات الطابقين مشاركاً دائماً في معرض برلين منذ عام 2010، كما تُعدّ أيضاً مرةً أخرى الوحيدة من هذا الطراز وأكبر طائرة ركاب في معرض العام الجاري. وبذلك، تؤكد طيران الإمارات التزامها طويل الأمد بالسوق الألمانية، الذي يعود إلى بضعة عقود من الخدمات والشراكات الاستراتيجية والمزايا المتبادلة. وكان في استقبال المستشار الألماني، رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك، والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية عدنان كاظم، ونائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا فولكر غرينر. ورافق المستشار شولتس وفد رفيع المستوى.

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