موعد جديد مع الموضة في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الرابعة لفعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال الجاهزة، في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، في 28 الجاري، وتستمر ثلاثة أيام. وينظم مجلس الأزياء العربي، بالشراكة مع الحي، الحدث الفريد من نوعه على مستوى آسيا والشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعات الإبداعية.

وقدم أسبوع الموضة العربي منذ انطلاقته أعمال ومجموعات المئات من المصممين المبدعين المعروفين من أكثر من 50 دولة، من بينها الإمارات والسعودية ولبنان وليبيا والعراق والأردن وتونس والجزائر ومصر وفلسطين، ضمن أربع فعاليات موزعة على مدار العام، إذ يعقد أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال في يناير ويونيو، أما أسبوع الموضة العربي لأزياء السيدات فينظم في مارس وأكتوبر من كل عام. كما شهد الحدث اتساع نطاق الشراكات الاستراتيجية لتشمل شركات عالميّة مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» و«جودادي».

وسيقدم الحدث أجندة غنية بعروض الأزياء وأحدث صيحات الموضة لأزياء الرجال الجاهزة لربيع وصيف 2023، وستتضمن موضوعات الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا بتوقيع مصممي أزياء عالميين، مقدمة بالتعاون مع اتحاد الهوت كوتور والموضة، الهيئة التي نسقت أسبوع الموضة في باريس.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم خديجة البستكي: «نفخر بشراكتنا مع مجلس الأزياء العربي، التي تمكنا من خلالها من تنظيم نسخ مميزة لأسبوع الموضة العربي التي لطالما لقيت إقبالاً ومتابعة عالمية من قبل الجمهور والمختصين في هذا القطاع». وأضافت: «نسعى في حيّ دبي للتصميم إلى تشجيع المواهب التي تزخر بها دول المنطقة من خلال توفير بيئة أعمال داعمة تسهم في التعريف بهم، وتعزز من إمكانية وصولهم لأسواق الموضة العالمية، كما نعمل باستمرار على توفير المنصات الملهمة - مثل أسبوع الموضة العربي - التي تنسجم مع جهودنا الرامية إلى الإسهام في تعزيز مسيرة الاقتصاد الابداعي لإمارة دبي، والارتقاء بمنظومة الإبداع والابتكار».

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، محمد عقرة، أن «مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم يتشاركان الرؤية المتمثلة في الإسهام بترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لشتى مجالات الإبداع، لذا نسعى من خلال أسبوع الموضة العربي الذي يعد ملتقى إبداعياً للمصممين الإقليميين والعالميين إلى تسليط الضوء على أبرز التوجهات في ميادين الموضة، لاسيما المتعلقة باستخدام التكنولوجيا والاستدامة، كما نحرص على توفير المنصات التي تعزز من فرص التعاون بين العلامات التجارية المرموقة في هذا المجال».

وأضاف: «تتيح شراكاتنا مع نظرائنا - مثل اتحاد الأزياء الراقية والهيئة الفرنسية المنظمة لأسبوع الموضة في باريس - استضافة عروض حصرية ضمن الأجندة الرسمية لأسبوع الموضة في باريس، ما يتيح للمصممين العرب فرصة كبيرة للظهور والتواصل مع المشترين ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم».

ويأتي انعقاد أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال في ظل توقعات إيجابية بنمو القيمة السّوقيّة لصناعة أزياء الرجال عالمياً من 533.3 مليار دولار (1.9 تريليون درهم) عام 2021 حتى 746.9 مليار دولار (2.7 تريليون درهم)، بحلول عام 2027، بمعدل نمو بنسبة 5.92% على مدى السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير من قبل شركة إيمارك غروب.

جاذبية المنطقة

يعد تمكين المواهب والمبدعين أولوية لدى مجلس الأزياء العربي، إذ تسهم الشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم في إيجاد منصة مثالية للمصممين الناشئين والمشهورين من جميع أنحاء العالم. وعلى صعيد تنمية الأعمال، يعزز الحدث جاذبية المنطقة للاستثمار في صناعة الموضة والأزياء من قبل كبرى العلامات التجارية، وتمكين شركات الأزياء المحلية من تصدير منتجاتها لدول العالم، ما يضمن استدامة ونمو القطاع عالمياً. ونجح أسبوع الموضة العربي في جذب مزيج متنوع من الأسماء والمواهب المحلية والإقليمية للمشاركة في العروض، وشهدت نسخ الفعالية على مدار السنوات السبع الماضية مشاركة مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية.

العروض ستتضمن موضوعات الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا بتوقيع مصممي أزياء عالميين.

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الجاري تنطلق النسخة الرابعة من فعاليات أسبوع الموضة العربي لأزياء الرجال الجاهزة.

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