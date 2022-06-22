13 طعنة وذبح مرتين بدون تدخل المارة.. فيديو جديد يُظهر كيف نفذ قاتل فتاة المنصورة جريمته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا مراقبة قريبة من مسرح جريمة مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، تفاصيل ارتكاب الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المصري، والتي قرر النائب العام فيها إحالة المتهم محمد عادل مرتكب الجريمة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وتحديد جلسة الأحد المقبل لبدء جلسات المحاكمة.

وسجلت اللقطات، التي يتحفظ موقع "الإمارات اليوم" على نشرها لبشاعتها، زاوية جديدة كشفت التفاصيل الكاملة للجريمة وعدد الطعنات التي سددها المتهم محمد عادل للطالبة نيرة أشرف ثم قيامه بذبحها، وخوف عدد من المارة منه أثناء ارتكابه الجريمة، وعدم تدخلهم لمنع وقوع الجريمة.

كما أظهرت اللقطات أن المتهم سدد طعنات عديدة للمجني عليها كما قام بنحرها مرتين.

واستمعت النيابة العامة في واقعة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى 25 شاهدا منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال محلات بمحيط الواقعة.

وفي التحقيقات أكد شهود العيان رؤيتهم المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذلك ذوي المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

أشار الشهود في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

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