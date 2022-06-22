شاهد ماذا فعلت الصين في الصحراء... الحل بـ 240 مليون شجرة.. «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

نجح سكان مقطاعة سكان ماكيت الصينية في تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى مكافحة الجفاف والتصحر الذي تشهده الكثير من مناطق العالم.

وقالت قناة New China TV إن تنفيذ المشروع استغرق نحو 10 سنوات وانتهى بزراعة 240 مليون شجرة في أكبر منطقة صحراوية بالصين.

وعمد سكان ماكيت إلى زراعة هذا الكم الهائل من الأشجار بهدف بناء ما أسموه بـ«الحاجز الأخضر» على الحافة الجنوبية الغربية لأكبر صحراء صينية.

وبلغت المساحة المستزرعة ضمن المشروع 30667 هكتارا كانت قد تصحرت بالكامل، ويرى السكان أن هذا الحاجز الأخضر حماهم من «الصحراء المتوحشة»، حيث منع التمدد الصحراوي كما حسن البيئة والمناخ.

ويؤكد سكان ماكيت أن ما وصلوا إليه ليس النهاية، حيث أنهم يعتزمون مواصلة جهودهم في زراعة الغابات، إذ يخططون لزراعة 66667 هكتارا أخرى.

وترتبط جهود مكافحة التصحر والزحف الرملي في تلك المنطقة بمشاريع البنية التحتية، ومن بينها أطول خط سكة حديد في الصحراء في العالم، بطول 2712 كم، الذي تم إنشاؤه بالكامل وتشغيله في 16 يونيو الجاري. بحسب «spotnik».

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