الدنمارك.. جرعة رابعة من لقاح «كورونا» لمن تجاوز الـ 50 عاما

المصدر: د ب ا

قالت الحكومة الدنماركية اليوم الاربعاء إنها تضع خططا لتقديم جرعة رابعة من لقاحات كورونا هذا الخريف للبالغين الأكبر سنا و أفراد الفئات المعرضة للخطر.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إن الحكومة تقدر أن 5ر2 مليون شخص سوف يكونون مؤهلين للحصول على الجرعة التنشيطية. وسوف يتم إعطاء المقيمين في دور الرعاية والمعرضين للاصابة بالأعراض الحادة للفيروس على الجرعات ابتداء من 15 سبتمبر المقبل، يليهم أي شخص أكثر من 50 عاما ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الفئات المعرضة للخطر بوجه خاص مثل كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة سوف يكون لديهم الفرصة للحصول على الجرعة الرابعة هذا الصيف.

وأوضحت فريدريكسن أن استراتيجية مكافحة الكورونا خلال الأشهر المقبلة تستند على أربعة أهداف: حماية كبار السن والفئات المعرضة للاصابة بالأعراض الحادة للفيروس، وضمان عدم الضغط على المستشفيات، وتجنب فرض إجراءات إغلاق وقيود قدر الامكان والحفاظ على اقتصاد البلاد مفتوحا.

وكانت الدنمارك قد أنهت جميع قيود مكافحة كورونا في فبراير الماضي، لتعلن أن المرض لم يكن يمثل تهديدا على المجتمع.

ولكن المتحور الفرعي من متحور أوميكرون، الذي له قدرة أكبر على الانتشار مقارنة بالمتحورات السابقة، يهيمن الآن على الدنمارك.

ويشار إلى أن حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا في الدنمارك، التي يبلغ تعداد سكانها 8ر5 مليون نسمة، قد تضاعفت خلال الشهر الماضي لتصل إلى 2000 حالة.

وقد أصيب نحو ثلاثة ملايين دنماركي بفيروس كورونا على الأقل مرة، في حين حصل 85% على جرعة واحدة أو اكثر من جرعات لقاحات كورونا.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news