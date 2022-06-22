تصريحاته حول فتاة المنصورة أثارت الجدل.. بلاغات ضد مبروك عطية

المصدر: موقع الامارات اليوم

دعا المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، لتقديم بلاغات للنائب العام، ضد الداعية مبروك عطية بعد تصريحاته حول فتاة المنصورة، والتي تسببت في حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية وقوبلت بانتقادات واسعة.

وقال العوضي" رسم البلاغ 20 جنيها تدفع بالفيزا.. قدموا بلاغات ضد الشيخ قُفّة وكل من لم يتأدب في حضرة الموت".

وأعلن المجلس القومي للمرأة، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الدكتورمبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، بشأن ما نشره من فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي قال فيه، عقب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: "عاوزة تحافظي على نفسك البسي قفة وانتي خارجة". بحسب عدد من الصحف المحلية.

واستنكر المجلس القومي للمرأة، بغضب عارم واستنكار شديد ما تداوله الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكدت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها تقدمت رسميًا ببلاغ للنائب العام، ضد الشيخ مبروك عطية؛ بعد تصريحاته عبر صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي فيسبوك حول واقعة فتاة المنصورة؛ لأن ما قاله يمثل امتدادًا لسلسلة آراء عدوانية، مردفة: فيديو فيه إهانة للنساء والرجال والبلد كلها، والدين الإسلامي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news