فيديو مرعب لتعطل "تلفريك" بالسياح في السماء وسط الجبال

تعرض عدد من السائحين لموقف مرعب أثناء استقلالهم تلفريك حيث اضطروا لاستخدام حبل بعد أن علقوا عالياً في الهواء فوق سلسلة جبال في الهند.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث المفزع حين كان السائحون يستمتعون بالمناظر الخلابة لجبال شيفاليك الشمالية، لينتاب السائحين حالة من الرعب عندما توقف التلفريك فجأة.

وأفادت الصحيفة أن السائحين كانوا في أحد الأماكن السياحية عندما وجدوا أنفسهم محاصرين في الهواء يوم الاثنين.

فيما يظهر مقطع فيديو، أحد السائحين الـ 11 المحاصرين وهو ينزل من التلفريك باستخدام حبل، لكن العديد من السائحين لم يتمكنوا من استخدام الحبل للنزول، بمن فيهم الأطفال وكبار السن من الزوار.

فيما تقطعت السبل بالمجموعة لأكثر من ساعة قبل وصول الشرطة وفرق الإطفاء للمساعدة في إخلاء التلفريك.

بينما استخدمت السلطات التلفريك الثاني لإنقاذ بقية المجموعة، حيث ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أنه تم إخلاء السيارة بالكامل بأمان.

