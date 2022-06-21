أحرقوا جثة الضحية في منزله.. مهرب خمور يقتل أحد عملائه لسبب غريب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت أحد المناطق في الهند حاثاً غريباً، حيث قتل مهرب خمور في ولاية بيهار، التي تحظر بيع الخمور، أحد عملائه بعد أن سأله الأخير عن نوع من الخمور الريفية.

وقع الحادث في وقت متأخر من الليل عندما بدأ كلاهما في الإساءة اللفظية لبعضهما البعض وسرعان ما تحول الجدال المحتدم إلى شجار. ثم أخرج مهرب الخمور مسدسه وأطلق النار على الرجل.

بعد الحادث، قام السكان المحليون الغاضبون بتخريب منزل مهرب الخمور وأحرقوا جثة الضحية في فناء منزله.

ووصف نائب مفتش شرطة سادار، راجيف كومار، القضية بأنها حادثة قتل وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.

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