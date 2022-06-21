مصر.. تفاصيل جديدة بشأن جريمة "طالبة المنصورة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أمر النائب العام المصري بحبس المتهم، محمد عادل، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة "نيرة"، عمدا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.

جاء ذلك بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بـ"ارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث"، وفقا لبيان للنيابة العامة المصرية على موقع "فيسبوك".

وقالت النيابة العامة إنها استمعت، منذ تولي التحقيقات، إلى عشرين شاهدا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها، الذين أكدوا، ومعهم أحد الطلاب بالجامعة، تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه.

وكشف الشهود عن عقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.

وأكد ثلاثة عشر شاهدا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة.

وقد أطلعتهم النيابة العامة المصرية على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات، وفقا لبيان النيابة.

وشهدت محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، جريمة قتل بشعة، ظهر أمس، حينما أقدم طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة على ذبح زميلته أمام المارة في الشارع.

وأصدرت جامعة المنصورة بيانا، قالت فيه "بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، تؤكد الجامعة أن هذا الحادث تم خارج أسوار الجامعة بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورا على المعتدى من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة".

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