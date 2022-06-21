بعد ذبح طالب لزميلته.. شاب يدهس فتاة بسيارته أمام "جامعة المنصورة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، حادث دهس شاب لفتاة، أمام بوابة جامعة المنصورة، وذلك بعد ساعات من الحادث المأساوي، الذي شهدته صباح أمس في ذات المكان بذبح طالب لزميلته.

وشهد محيط الحادث، تجمع عدد كبير من المواطنين، الذين طلبوا سيارات الإسعاف وقوات الشرطة، فيما حاول بعضهم الإمساك بالشاب الذي حاول الفرار من موقع الحادث.

وأقدم أحد الطلاب بجامعة المنصورة على طعن زميلته، وتدعى نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في مقتلها، بعد مشادة كلامية نشبت بين الطرفين.

وشيع، مساء الاثنين، المئات من أبناء المحلة، جثمان الطالبة نيرة أشرف، التي لقيت مصرعها بالطعن، والذبح على يد زميلها بكلية الآداب جامعة المنصورة، على إثر رفضها الزواج منه.

وكشف جمال العشري، جار الطالب المتهم، مفاجأة، وهي حدوث خلاف سابق بين المتهم والفتاة، مؤكدا أنه على إثر هذه الخلافات السابقة حضرت أسرتها لمنزله، وتم عمل جلسة عرفية بحضور عدد من الجيران، وخلالها حضر خال الشاب وضربه على وجهه لتهدئة أهل الفتاة.

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