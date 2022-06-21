عذب ابنه وكبله بسلاسل ثم قتله بالماء المغلي لسرقته 75 ريالاً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل يمني على تعذيب ابنه (12 عاما) على مدار 3 أيام بشكل وحشي، حتى توفي الطفل متأثراً بحالة التعذيب الشديدة التي تعرض لها.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر محلية، أن الرجل قام بتكبيل طفله بسلاسل وتعليقه داخل إحدى الغرف بمنزله ورشه وجرّعه بماء مغلي، طيلة فترة الاحتجاز، ما أدى إلى تقطع أمعائه ووفاته.

وذكرت المصادر، أن الأب برر جريمته باتهام طفله بسرقة مبلغ 20 دولارا (أقل من 75 ريالاً) وهروبه من المنزل، مشيرة إلى علم أم الطفل الضحية وإخوانه وأشقاء والده بعملية التعذيب وتسترهم على الجريمة.

وقبل محاولة الأب دفن جثة الطفل علم خال الضحية بالواقعة، وبدوره سارع بإبلاغ الأجهزة المعنية وإيقاف الدفن.

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