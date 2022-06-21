على خطى أمه.. الأمير ويليام يساعد المشردين

المصدر: لندن - رويترز

استلهم الأمير ويليام أعمال والدته الراحلة الأميرة ديانا الخيرية عندما وصف بيع نسخ من مجلة في شوارع لندن، وهو عمل يساعد المشردين، بأنه تجربة «مذهلة»، مشيراً إلى أنه ملتزم بإلقاء الضوء على قضية المشردين.

وشوهد الأمير ويليام، الثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، في أوائل الشهر الجاري وهو يقف في شارع في وستمنستر يبيع مجلة «بيغ إيشو» التي عادة ما يبيعها المشردون في بريطانيا سبيلاً لكسب العيش. وكتب ويليام في أحدث عدد من المجلة الصادر أمس: «كنت في الـ11 من عمري عندما زرت أول دار إيواء للمشردين مع أمي، كانت، بأسلوبها الذي لا يضاهى، عازمة على إلقاء الضوء على مشكلة مفهومة بشكل خاطئ ويجري غض الطرف عنها».

وقدرت جمعية «كرايسس» الخيرية البريطانية أن 227 ألف أسرة بريطانية تعرضت للتشرد خلال عام 2021. وكتب ويليام: «أنا ملتزم بمواصلة بذل ما في وسعي لإلقاء الضوء على هذه القضية التي يمكن حلها ليس فقط اليوم بل على مدى الأشهر والسنوات المقبلة».

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