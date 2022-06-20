"لو مكنتيش ليا هموتك".. التفاصيل الكاملة لمقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر واقعة قتل بشعة، اليوم الاثنين، تمثلت في مقتل طالبة بجامعة المنصورة تُدعى نيرة أشرف، علي يد زميلها الذي أقدم على قتلها في الشارع، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة، وسط ذهول المارة، الذين تمكنوا من ضبط المتهم وسلموه للشرطة، عقب قيامه بمحاولة التخلص من حياته، وذلك بسبب رفضها الارتباط به، إثر خلاف بينهما، فقرر الانتقام منها بهذه الطريقة.

بدأت واقعة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها بقيام طالب بطعن زميلته عدة طعنات قاتلة، أمام بوابة "توشكى" بجامعة المنصورة، ليتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما حاول المتهم التخلص من حياته، ولكن الأهالي في الشارع تمكنوا من ضبطه، وتعدى عليه بعض طلاب الجامعة بالضرب، ليتم نقله للمستشفى، وسط حراسة مشددة، لاستكمال التحقيقات.

وبإبلاغ أجهزة الشرطة، التي تحركت إلى مكان الحادث، تبين أن المجني عليها تُدعى «نيرة»، طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، لقيت مصرعها على يد زميلها "محمد ع. م."، من مدينة المحلة أيضاً، طالب في الفرقة الرابعة بنفس الكلية.

وكشف تحريات أجهزة البحث الجنائي بالواقعة أن سبب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، نتيجة مشادة نشبت بين المتهم والمجني عليها، بسبب رفضها له، بعد أن حاول الدخول معها في علاقة عاطفية، وهو ما رفضته المجني عليها، وتشاجرت معه، مما دفعه للتعدي عليها بالطعن، وسدد لها 3 طعنات أودت بحياتها، وحاول التخلص من حياتهة، إلا أن الأهالي والطلاب تمكنوا من ضبطه، وتم نقله للمستشفى لاستكمال التحقيقات.

كما أشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم مدمن على تعاطي مادة "الأستروكس" المخدرة، وسبق له افتعال مشاكل مع المجني عليها أكثر من مرة، وجرى تسليمه إلى قسم الشرطة بالمنصورة، عقب إجراء الإسعافات الأولية له، عقب إصابته نتيجة تعرضه للضرب من قبل بعض الأهالي، عقب ارتكاب جريمته بقتل طالبة المنصورة، حيث أصيب بكدمات وجروح وكسر في أحد ضلوع الصدر.

وتبين أن المتهم افتعل مشكلة مع المجني عليها، أثناء توجهها للجامعة للامتحان، ولكنها أهانته ورفضت جلوسه بجوارها في الميكروباص أو أن يدفع لها الأجرة، مما دفعه لارتكاب الجريمة فور نزولهما في منطقة بوابة "توشكى"، أمام جامعة المنصورة.

وقال عدد من صديقات نيرة أشرف طالبة المنصورة القتيلة، إن الطالب المتهم حاول الكلام معها عن الزواج منها قبل الحادث بأيام، لكنها رفضته بشكل قاطع، وعندما حاول تكرار الطلب وبخته وحدثت بينهما مشاداة كلامية، فتوعدها قائلا: لو مكنتيش ليا هموتك.

وأضفن أنهن فوجئن اليوم بقتله لها، لينفذ وعده لها بالتخلص منها، ما أصاب الجميع بالصدمة، كونهن اعتبرن كلامه مجرد تهديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news