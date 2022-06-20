«فرسان الإمارات» يزيّنون سماء دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يزيّن فريق «فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية»، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي اليوم سماء دبي بمجموعة من الاستعراضات الجويّة المشوّقة.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة العروض والتشكيلات واللوحات الجمالية والفنية التي سيقدمها طيارو فريق فرسان الإمارات، فوق أبرز معالم الإمارة بما فيها: برج خليفة، وعين دبي، وجزيرة نخلة جميرا، وبرج العرب، وبرواز دبي، إلى جانب كايت بيتش، وكذلك متحف المستقبل، أحدث معالم المدينة.

وأعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن جهود مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص تتواصل لاستضافة العديد من الفعاليات والعروض، في إطار الحرص على توفير تجارب ممتعة ومبتكرة للجميع، وكذلك ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات المفضّلة للزيارة، مشيرة إلى أن فعالية «فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية» ستتيح للجميع من سكان وزوّار دبي الاستمتاع بقضاء وقت ممتع، وكذلك التقاط الصور التذكارية للعروض المشوّقة والمثيرة التي سيقدمها الفريق في سماء دبي اليوم، وبالتحديد في السادسة و20 دقيقة مساء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news