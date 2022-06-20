بودكاست الشباب العربي «قصتي» يحلّق بإنجاز عالمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، أن النتائج العالمية التي حظي بها بودكاست سلسلة «قصتي»، الذي أطلقه المركز، تأتي تجسيداً لجهود المركز لتوفير محتوى عربي شبابي رائد، يسهم في صقل قدرات جيل جديد من القادة.

وجذبت السلسلة التي حلت في المركز الأول عالمياً من حيث مرات الاستماع خلال الأسبوع الجاري في فئة البودكاست التعليمي، والثاني عالمياً في فئة بودكاست الاقتصاد وريادة الأعمال، أكثر من مليون ونصف المليون مستمتع، من خلال تقديمها 28 تجربة شابة ناجحة من مختلف الدول العربية في أقل من 12 شهراً، لتتصدر المرتبة الـ19 عالمياً بين كل الفئات، وفقاً لموقع Chartable المختص بتصنيف وترتيب البودكاست على مستوى العالم.

وقالت شما المزروعي «عملاً على تحقيق رؤية رئيسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أطلق مركز الشباب العربي قبل عام سلسلة (قصتي)، بالتعاون مع قناة سكاي نيوز عربية، لتحقيق جملة أهداف، في مقدمتها تحفيز الشباب العربي، وسرد ومشاركة التجارب الملهمة، وإغناء الفضاء الرقمي العربي بالمحتوى المعرفي الهادف، وتقديم وإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب العربي في استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها الحديثة».

وأضافت: «اليوم نقف بفخر لننظر إلى النتائج المشرقة لهذا التجربة الرائدة التي أثبتت تعطش الشباب العربي للمحتوى الغني الذي يستجيب لمتطلبات المستقبل، ويقوم على مشاركة الخبرات من خلال أدوات تواكب العصر، وتتفاعل مع الشباب على منصاتهم المفضلة لتصلهم بالقوالب الإبداعية التي يختارونها، سواء بالمحتوى المكتوب أو المسموع أو المرئي».

وتابعت المزروعي «يتطلع مركز الشباب العربي للبناء على هذه النتائج ذات المستوى العالمي، والارتقاء نحو آفاق جديدة من الإنجازات في الموسم المقبل، بما يتوافق مع أهدافه الاستراتيجية التي تقوم على الاستثمار في الشباب عبر مبادرات هادفة ضمن قطاعات مختلفة لتنشئة قيادات عربية شابة يمكنها الإسهام في بناء مستقبل أفضل للعالم العربي».

وإلى جانب المركزين الأول والثاني في فئتي «التعليم» و«الاقتصاد وريادة الأعمال»، حلت «قصتي» في المركز 19 على مستوى العالم في التصنيف العام، ما يعكس احترافية العمل الإبداعي المقدم، واستجابته لتوقعات الشباب الباحث عن المحتوى العربي الملهم والمتميز، والقائم على تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح.

من جانبه، قال رئيس تحرير تنفيذي قسم الإذاعة في «سكاي نيوز عربية»، باسم كامل: «منذ إنشائها، حرصت القناة على أن تكون لها الريادة في جميع مجالات العمل الصحافي والإبداعي، خصوصاً في مجال الإنتاج الرقمي والتفاعل مع جمهورها. وفي هذا السياق دخلت (سكاي نيوز عربية) مجال إنتاج البودكاست بشكل وضعها في مكانة الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث كم الإنتاج وتنوعه وتفاعل المتلقين بالاستماع والتحميل اللذين بلغا أرقاماً متميزة تعكس هذا التفوق»، مشيراً إلى أنه في إطار التعاون مع مؤسسات عربية ودولية، جاء مشروع إنتاج بودكاست «قصتي» بالتعاون مع مركز الشباب العربي ليقدم نماذج مضيئة للشباب العربي في كل مكان.

وأضاف كامل «مع قرب الانتهاء من الموسم الأول، يأتي تحقيق تلك المكانة في تصنيف البودكاست عالمياً، ليكون بمثابة التتويج لهذا الجهد المشترك بين المؤسستين، ولتمثل دفعة لتحقيق مزيد من النجاح في الموسم الثاني الذي سيشهد طفرة في شكل وأسلوب التقديم مع التطرق إلى مزيد من نجاحات الشباب العربي واهتماماتهم من الخليج إلى المحيط».

وشهدت «قصتي» تقديم نخبة من التجارب الحياتية لشباب عربي تمكن من صنع نموذج متفرد للنجاح رغم التحديات، وبرزت قصص متنوعة، تناولت تجارب تُظهر دور الإرادة في تجاوز الصعوبات ونجاحات دولية في أرقى المحافل وأهمية الإصرار في صنع النجاح، إلى جانب قضايا العلوم والأدب الشبابي المعاصر، وإبداعات المرأة العربية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تطوير المكتبة الصوتية

أطلق مركز الشباب العربي في منتصف عام 2021 سلسلة «قصتي» من «بودكاست الشباب العربي»، ضمن جهوده لتطوير محتوى «المكتبة الصوتية» التابعة للمركز، بالتعاون مع قناة سكاي نيوز عربية، بهدف توفير مساحة إبداعية مفتوحة لتقديم قصص نجاح ملهمة في قالب سردي يحاكي اهتمامات الشباب في البلاد العربية. وشملت الشراكة بين الجانبين تمكين الشباب بمهارات تدريبية أساسية في مجالات التعليق الصوتي، المؤثرات الخاصة، مهارات اختيار الموضوع، تخطيط المحتوى، تحرير «البودكاست» ونشره.

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تجربة عربية ناجحة في «قصتي».

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استماعاً حققتها السلسلة.

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