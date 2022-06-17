انهيار بناية من 5 طوابق وسط القاهرة.. وتضارب الأخبار حول مصير سكانها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انهار مبنى مكون من 5 طوابق في منطقة الضاهر بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ويرجح سقوط عدد من الضحايا.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم في منطقة الضاهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى منطقة الحادث، وذلك للبدء في أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات، وبمساعدة رجال الحماية المدنية.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" أن إدارة الحماية المدنية تلقت بلاغاً يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان العقار، وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

وتقول الصحيفة إن رجال الحماية المدنية يكشفون من جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام المنزل لانتشالهم، فيما قال شهود عيان إن الأشخاص المتواجدين بالمنزل غادروا قبل وقوعه بدقائق معدودة.

ونقلت الصحيفة عن اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، تأكيده أن العقار المنهار بحي الوايلى، ذات طراز معماري وكان صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار.

وأضاف عبدالهادي أنه جاري البحت عن 5 أو 6 أفراد أسفل الأنقاض وفقاً رواية الشهود، لافتاً إلى أنه جاري رفع الأنقاض من خلال الحماية المدنية والمحافظة، وتم غلق الشارع لتسهيل العمل وحماية المشاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

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