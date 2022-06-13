نبيلة عبيد: سأحكي لكم قريباً "طريقة تحضير" النجمة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة نبيلة عبيد تفاصيل برنامجها الإذاعي الجديد، الذي يحكي سيرتها ومشوارها الفني في تصريحات تلفزيونية، مؤكدة أن الحلقات الأولى من البرنامج ستكشف كيفية صناعة النجوم والنجمات في السينما المصرية، وطرق صقل المواهب الشابة بالمشاركة ما بين شركات الإنتاج والمخرجين اقتباساً من سيرتها الذاتية.

وأوضحت: "برنامجي الجديد سيكون اسمه "مع نبيلة"، وسيتحدث عن بداياتي من وأنا صغيرة، وهوايتي في الذهاب للسينما من الطفولة".

وأضافت: "مكنتش بفكر إلا في التمثيل جنب الدراسة.. لغاية ما التقيت المخرج عاطف سالم.. وحلمي رفلة، وشركات التوزيع مثل دولار فيلم".

وتابعت: "سأروي في برنامجي طريقة تحضير النجمة لمدة طويلة.. وهحكي عن فيلمي مع عمر الشريف ووضع صوت أم كلثوم على فيلم لي".

وأكدت عبيد: "بدأت بالفعل تسجيل برنامجي الجديد "مع نبيلة"

وسبق أن أعلنت نبيلة عبيد تقديمها برنامجاً إذاعياً جديداً، تتحدث فيه عن ذكرياتها مع نجوم الوسط الفني على غرار برنامج الراحل سمير صبري، الذي تم عرضه على مدار السنوات الماضية، وتم تسجيل عدة حلقات منه في الأسبوع الأخير قبل وفاته.

وشاركت نبيلة عبيد جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة تجمعها بالمخرج محمد تركي الذي لازم النجم الراحل سمير صبري طوال السنوات الماضية، وقدما معاً برنامجه الشهير "ذكرياتي"، وعلقت قائلة: أصدقائي الغاليين والعزاز على قلبي، اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا أنتم أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان "مع نبيلة عبيد" وهتكلم فيه عن حاجات فنية كتير.

وواصلت عبيد: وهحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وكمان هتشاركوني بالأسئلة والاستفسارات وهجاوب على اللي هتجيلي منكم.

وأضافت نبيلة عبيد: كل التفاصيل هتعرفوها قريب وقريب جداً، بس دلوقتي لازم أقول لكم إن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاوراً، والمخرج الدينامو الشاطر جداً محمد تركي، والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، هبقى أقول لكم على مواعيد الإذاعة وكمان لينك لمتابعة الحلقات على راديو جاردن بالإنترنت.

يذكر أن نبيلة عبيد، أعلنت منذ عامين عن قرب صدور كتاب يرصد مسيرتها السينمائية، من إعداد المؤرخ الفني "محمود قاسم"، الذي عكف منذ العام 2018 على وضع دراسة بعنوان "سينما نبيلة عبيد" يرصد فيها تحولاتها الفنية، وكيف تعاونت مع أكبر المخرجين والكتاب، لصناعة أفلام وضعتها بصدارة الأعلى تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية ومنحتها لقب نجمة مصر الأولى.

نبيلة بدأت الترويج للكتاب عبر حسابها على إنستقرام، قائلة: كتاب عن سينما نبيلة عبيد، واستعراض مطول لجميع أفلامي في السينما المصرية.. بقلم الكاتب والباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم، مفاجأة هتعجبكم، انتظروه قريباً.

ولن يتطرق الكتاب للسيرة الذاتية للفنانة نبيلة عبيد نهائياً، خاصة وإنها أعلنت سابقاً أن حياتها الخاصة "خط أحمر" لأنها لا تخصها وحدها، وقالت: أرفض أن يتم تجسيد قصة حياتي، وسوف أكتب وصية بهذا الأمر.

وتابعت: صحيح أنني أكتب مذكراتي بنفسي، ولكن أرفض تماماً تحويلها إلى عمل سينمائي أو درامي، لأن أعمال السيرة الذاتية تلقى فشلاً كبيراً.

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