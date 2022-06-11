السعودية.. حذف عبارة "تغطية شعر المرأة" من متطلبات صورة الهوية

المصدر: الرياض - متابعات

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن التعديلات الجديدة للمادة «17» من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر اليوم (الجمعة) 10 يونيو 2022، حذفت العبارة التي تنص على ضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة إن المادة «17» كانت قبل تعديلها تنص على أنه: "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس (4×6)، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق".

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً للتعديل الذي نشرته جريدة أم القرى الرسمية، فقد تضمنت المادة «17» فقرتين، نصت الفقرة «أ» على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، في حين نصت الفقرة «ب» على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news