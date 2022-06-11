لقطات لاعتداء على نساء بالضرب تثير غضباً في الصين

المصدر: شنغهاي – رويترز

أثارت لقطات لرجال يعتدون بالضرب على نساء في مطعم في مدينة تانغشان في شمال شرق الصين غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مما دفع وسائل الإعلام الحكومية إلى المطالبة بمعاقبة المعتدين.

ويظهر في اللقطات المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة وانتشرت على منصة ويبو الصينية للتواصل الاجتماعي رجلا يقترب من طاولة في مطعم للشواء ويضع يده على جسد امرأة في حوالي الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وعندما دفعته بعيدا اعتدى عليها بالضرب.

وفي مشاجرة تلت ذلك، شوهدت مجموعة من الرجال تهاجم المرأة والمرافقين لها بوحشية. وقالت الشرطة المحلية إن امرأتين أصيبتا بجروح لا تشكل خطرا على حياتهما وإنهما تتلقيان العلاج في المستشفى.

وقال مكتب الأمن العام المحلي في منشور على ويبو إن الشرطة ألقت القبض على 9 أشخاص مشتبه بهم في القضية بحلول ظهر اليوم ولا يزال التحقيق جاريا.

وقال الاتحاد النسائي لعموم الصين الذي يهتم بأخبار المرأة الصينية أنه "يتعين عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات الوحشية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة ومصالحها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news