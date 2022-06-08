وفاة المذيعة السودانية لينا أنور بعد أزمة صحية مفاجئة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفيت المذيعة السودانية لينا أنور يوم الثلاثاء، بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة.

وقبل وفاتها بوقت قصير تعرضت لأزمة صحية وتم نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض لكنها فارقت الحياة.

وأثار نبأ وفاة لينا أنور، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية سودانية رفيدة ياسين على نبأ وفاة لينا أنور: "رحلت في هدوء بعدما عانت من المرض"، بينما قالت الإعلامية داليا طاهر "إن المذيعة الراحلة كانت تتميز بنبل الأخلاق".

يذكر أن لينا أنور من مواليد 1992 وكانت تدرس الصحافة في السودان قبل أن تصل إلى العمل التلفزيوني.

وأثبتت الشابة الراحلة تميزها ومهارتها في العمل الإعلامي، وعملت في عدد من الإذاعات قبل عملها في قناة "الشروق" الفضائية، على ما قالت مواقع إخبارية سودانية.

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