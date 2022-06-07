الكويت.. تجديد إقامات المعلمين والإداريين داخل المناطق التعليمية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وافقت وزارة الداخلية الكويتية على طلب نظيرتها "التربية" بنقل خدمة تجديد إقامات المعلمين المقيمين من مختلف الجنسيات من ديوان عام الوزارة إلى المناطق التعليمية، على غرار ما كان معمولاً به قبل جائحة كورونا.

وأوضحت وكيلة قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية رجاء بوعركي، عن انطلاق دورات لتدريب موظفي أقسام الجوازات بالمناطق التعليمية على إجراءات تجديد الإقامات للمعلمين الوافدين، موضحة أن الوزارة اتفقت مع نظيرتها الداخلية على توفير هذه الخدمة في المناطق التعليمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمقيمين.

وقالت بوعركي إن إدارة التطوير والتنمية ستنظم هذه الدورات التدريبية لجميع العاملين في أقسام الجوازات بالمناطق التعليمية، وذلك بهدف اطلاعهم على كيفية التعامل مع البرنامج الخاص بوزارة الداخلية للإقامات، وكذلك آلية حجز المواعيد لمن يرغب في إنجاز معاملاته، مشيرة إلى أن "الداخلية" كانت متعاونة بشكل كبير في توفير هذه الخدمة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، حيث تم تطوير الخدمة لتشمل المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.

من جانبه، أكد مدير إدارة التطوير والتنمية بوزارة التربية فيصل الجطيلي، حرص الوزارة على تطوير الخدمات والتحول الرقمي في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الوزارة عملت مؤخراً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على توفير خدمات تجديد الإقامة للمعلمين والإداريين غير الكويتيين في المناطق التعليمية الست.

وقال الجطيلي، خلال الورشة التدريبية لموظفي أقسام الجوازات بمنطقتي حولي والجهراء في مركز تدريب الجابرية، أول من أمس، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر، إن الوزارة انتهت من إجراءات تشغيل خدمات تجديد الإقامات في المناطق التعليمية لجميع العاملين من الوافدين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخدمة هو تقليل الضغط على موظفي الجوازات في ديوان عام الوزارة، وكذلك توفير الخدمة بطريقة أسهل وأسرع للمعلمين في مناطقهم التعليمية.

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