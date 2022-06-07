بريـطانـيـا.. عـروس القـارة الأوروبـيـة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بريطانيا هي أرض الحضارة والتاريخ، وموزعة الثقافات على العالم من خلال اللغة الإنجليزية. وهي الدولة المحافظة والهادئة، ومملكة الصخب والحيوية الغربية التي تجمع بين الجزر والجبال والبحار. إنها مملكة الطبيعة التي تضم أربع ممالك كاملة، حيث نرى دولة إنجلترا في غرب ويلز، تشترك مع اسكتلندا في الحدود البرية الشمالية، وهي أكبر دولة في المملكة المتحدة.تتعدد أماكن السياحة في بريطانيا ونشاطاتها، فهي مملكة لكل شيء، إلا أن البعض يظن أن بريطانيا دولة ضبابية، تتحكم فيها الأمطار طوال العام، وأن السياحة فيها مستحيلة، إلا أن هذا الكلام لا يخرج من حيّز الظن؛ لأن السياحة في بريطانيا تتمتع بالمناخ المناسب لكل الزوار، إذ تمتلك بريطانيا عاصمة فريدة من نوعها، إنها لندن مدينة الأنوار الأوروبية وعاصمة المملكة المتحدة، وهي أكبر مدينة في الاتحاد البريطاني، وتعبّر عن التفوق الحضاري في بريطانيا.أما السياحة التاريخية، فهي مملكة قديمة مرت بالكثير من المراحل التاريخية المهمة، وهي لا تخلو من القصور الجميلة، والمعابد الفريدة، ومجموعة من الكنائس الزخرفية الرائعة، فهي دولة ذات شأن سياحي كبير تعتمد عليه كأحد أركان اقتصادها.

«ذا لانـغــــــام» فنـــدق فــــاخر فـــي قلـــب الطـــرف الغـــربي مـــن لنـــدن

يحرص فندق ذا لانغام، لندن، على إرضاء ضيوفه وتزويدهم بخدمة تلبّي متطلباتهم منذ عام 1865، ما يجعل منه معلماً من المعالم البارزة في مدينة لندن.

ويحتضن الفندق غرفاً وأجنحةً راقيةً مُصمّمةً بطراز كلاسيكي يحاكي أعلى معايير الفخامة، ويبعث في الوقت عينه أجواءً من الدفء والسكون، ليشعر الضيوف براحة قصوى تماماً كما لو كانوا في كنف منزلهم. علاوةً على ذلك، يوفّر الفندق خياراتٍ واسعةً من المشروبات والمأكولات تحت إشراف الشيف ميشال رو جونيور الحائز نجمتَي ميشلان.

ويتباهى ذا لانغام، لندن، بموقع استراتيجي بين مايفير، وبارك لين ونايتسبريدج. ويُعد ذا لانغام من العناوين الأكثر تميّزاً في لندن، بحيث يحتل موقعاً بين قرى لندن الأربع، أي مايفير وفيتزروفيا وماريلبون وسوهو، ويسمح لضيوفه بالوصول إلى وجهات تسوّق مرموقة عالميّاً، ناهيك عن أبرز المعالم الثقافيّة على غرار المتحف البريطاني.

ويرتقي كلوب لاونج ذا لانغام بمفهوم النوادي من خلال التجارب الحصريّة، ووسائل الراحة العصرية والخدمة المراعية لأدقّ التفاصيل. وتشمل الإقامة في الغرف التنفيذيّة والأجنحة كافة إمكانية الدخول إلى النادي.

أبـــرز المعــــالم السيـــــاحية فــــي لنـــــدن

ساعة بيغ بن

هي أحد أهم معالم لندن الشهيرة، إذ تُعد رمزاً لعاصمة بريطانيا، ويتهافت كثيرون من السياح من كل أنحاء العالم لرؤيتها، وتبلغ الساعة من العمر أكثر من قرن ونصف القرن، إذ تم إنشاؤها وافتتاحها في عام 1858.

برج لندن

برج لندن أو قلعة لندن من معالم لندن السياحية الشهيرة، وهو عبارة عن قلعة تاريخية في وسط المدينة على نهر التايمز. وكان ويليام الفاتح هو من أمر ببناء البرج ليصبح رمزاً لقوة الأسرة الحاكمة في إنجلترا في ما بعد.

جسر البرج

من أشهر الجسور في العالم، وأحد أهم الأماكن السياحية في لندن، وهو جسر معلق ومتحرك يربط بين ضفتي نهر التايمز. يتألف الجسر من برجين رئيسين يصل بينهما في الطابق العلوي ممران أفقيان للمشي.

عين لندن

عين لندن أو عجلة الألفية، لندن، وهي أسماء لمعلم واحد من أهم معالم السياحة في لندن، إذ تُعد من أشهر المعالم الترفيهية في العاصمة البريطانية. وأنشئت احتفالاً بمهرجان بريطانيا سنة 1951، وتقع في الطرف الغربي من حدائق اليوبيل.

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