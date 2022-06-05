شاهد.. حريق ضخم بالأردن وخيول تركض هربا بالطريق العام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اندلع حريق كبير مساء اليوم الأحد في منطقة الحمّر التابعة لمحافظة العاصمة الأردنية عمّان.

وكشف مقطع فيديو عن اشتعال النيران في مساحات واسعة، تضم أشجاراً حرجية وسط مساعٍ من قبل كوادر الدفاع المدني للسيطرة عليها.

وتداول ناشطون وصحف أردنية، مقاطع فيديو لاندفاع مجموعة من الخيول في الطريق العام، بسبب حريق حدث في منطقة الكمالية القريبة من إسطبلاتها.

وأظهر المقطع المصور خيولاً تهرب في الشارع العام، بعدما اقتربت النيران من إسطبلاتها، ونجت بنفسها من لهب النيران.

ولم يصدر تعليق رسمي عن الحريق، بينما ذكر موقع "أخبار الأردن" أن الخيول كانت تسير على الطريق الرئيس الرابط بين مدينة السلط والعاصمة عمان.

ويظهر مقطع فيديو دخانا كثيفا يتصاعد إلى السماء من جراء الحريق الذي وقع قرب دوار الكمالية.

وبحسب ناشطين، فقد تسببت هذه الخيول بأزمة سير خانقة على هذا الشارع المعروف بشارع السرور، والذي يشهد حركة سير كبيرة.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام محلية إنه جارٍ التعامل مع الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني والمجموعات الأمنية من دون الكشف عن أسباب الحريق.

وذكر موقع "الغد" الأردني أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه لم ينتج عنه أي إصابات بينما تضرر عدد من المنازل.

ويظهر مقطع الفيديو مروحية في طريقها لمحاولة إخماد الحريق

يشار إلى أن الحمر أحد مناطق العاصمة عمان، حيث تقع إلى الغرب منها بالقرب من مناطق الفحيص وماحص، وتعد الحمر منطقة جبلية راقية ذات أحراش صنوبرية.

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