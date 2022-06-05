أب يعيد كتاب إلى مدرسة ابتدائية بعد 40 عاما على استعارته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعاد بيير فازالاري من ميتشيغان كتابا استعاره من مكتبة مدرسته الابتدائية منذ أكثر من 40 عاما.

واكتشف فزالاري الكتاب ، وهو سلسلة مختارات بعنوان Cloverleaf ، في صندوق قديم في قبو والديه، حين كان يقوم بإعادة ترتيبه.

وتذكر الرجل حينها أنه كان قد قام باستعارة الكتاب من مدرسة دريسدن الابتدائية عندما كان في الصف الثاني فأخرجه من الصندوق ليقرأه لابنتيه اللتين تداومان الآن نفس المدرسة.

"لقد أخرجت الكتاب القديم وفكرت" أتذكر هذا الكتاب "، وعندما فتحت الصفحة رأيته مختوما بختم مدرسة دريسدن الابتدائية ، كما قال فزالاري لموقع مدارس يوتيكا المجتمعية على الإنترنت.

وتوجه بعدها فزالاري إلى المدرسة لمقابلة المدير برادلي سوجز، والذي أبدى سعادته لاستعادة الكتاب، وأيضا لأن والد الفتاتين استثمر وقته في قراءته لابنتيه أيضا.

ومازح مدير المدرسة الرجل قائلا أنه " غير متأكد من مقدار الغرامة المالية المستحقة لتأخير 40 عاما على تسليم الكتاب القديم."

وقررت المدرسة على سبيل الدعابة "تغريم" الأب بشراء قطع بسكويت للموظفين، لكن مع تسجيل ذلك رسميا كإشعار غرامة تأخير .

كما قامت المدرسة الابتدائية بتحميل صورة لفازالاري على فيس بوك مع الكتاب وابنتيه.

في الآونة الأخيرة ، قالت مكتبة بريطانية إن كتابا تمت استعارته منذ أكثر من 60 عاما قد أعيد بعد العثور عليه في مكتبة أخرى في كرواتيا.

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