شاهد.. فيديو متداول لـ"عراقي "يجلد طفلته بطريقة وحشية
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو لأب ينهال بالضرب المبرح على طفلته الصغيرة بطريقة عنيفة وبدون رحمة في محافظة نينوى بالعراق .
وأظهر الفيديو رجلاً يقوم بجلد طفلته مستخدما حزاما جلديا، بينما الطفلة تبكي وتصرخ، وبالقرب منها تجلس والدتها التي بدا عليها الحزن وقلة الحيلة تجاه الاعتداء على ابنتها .
وأصدر القضاء العراقي أمراً بتوقيف الرجل. وأفادت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، بأن القضاء أصدر أمراً بتوقيف رجل قام بتعنيف زوجته وابنته بوحشية، في مدينة الموصل .
June 3, 2022
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