«روبيرتوز» يُعيد إطلاق عرض «البرانش» بحلّة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مطعم «روبيرتوز» الفاخر عن استقبال موسم الصيف مع تجربة «البرانش» المميزة داخل المطعم، والتي تتيح للذواقة من الراغبين بتجربة المطبخ الإيطالي الاستمتاع بتشكيلة استثنائية من قائمة المطعم الغنية.

ويوفر عرض «البرانش» خيارات مميزة تحلو مشاركتها مع العائلة أو الأصدقاء، مثل طبق الأخطبوط المطهو ببطء، والذي يتميز بأنه طري من الداخل ومقرمش من الخارج، أو طبق كالاماراتا باستا، المكون من الكركند الكندي والهليون والطماطم الكرزية. ويخص المطعم الإيطالي عشّاق اللحوم بوجبة رئيسة لذيذة مع طبق لحم أضلاع عجل الأنجوس الأسود المشوية.

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