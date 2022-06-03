«تايم أوت ماركت دبي» يحتفل بمرور عام على افتتاحه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل «تايم أوت ماركت دبي»، وجهة المأكولات والثقافة الوحيدة التي تجمع أفضل الطهاة والمطاعم والتجارب الثقافية الفريدة من نوعها تحت سقف واحد، بمرور عام على تأسيسه خلال عطلة عيد الفطر، وذلك من خلال تجربة ترفيهية رائعة لجميع أفراد العائلة.

ويرحب «تايم أوت ماركت دبي» بهذه المناسبة، بأربعة مطاعم ومقاهٍ جديدة. وينضم كل من سلاب كوكينا ولانا لوسا وذا لايتهاوس - مخبوزات وحلويات وبون كوفي إلى مجموعته من المطاعم والمقاهي المميزة، الحاصلة على العديد من الجوائز، حيث يمكن لزوار تايم أوت ماركت لقاء الطهاة والترحيب بهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واحتفالاً بمرور عام على افتتاحه، يمكن للضيوف في الفترة بين 2 و4 مايو الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تشمل الرسم على الوجه، وتشكيل البالونات، وعروض الدي جي والموسيقى الحية.

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