حسن يوسف عن تصريحات زواج سمير صبري الثاني: كذب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رد الفنان حسن يوسف على تصريحات خبير المكياج والمنتج محمد عشوب، بشأن زواج الراحل سمير صبري من فنانة معروفة وإنجابه منها.

وقال حسن يوسف لموقع "القاهرة 24": "الحديث عن زواج سمير صبري من فنانة معروفة وإنجابه منها هري وكلام فاضي، ولا يصح الحديث عن شخص متوفي ونقول عنده عيال ولا لا ونقعد نخمن دا حرام، والناس لو تعرف حرمانية الكلام على شخص ميت مكنش حد هيجيب في سيرته".

وواصل حسن يوسف: "محمد عشوب كذاب جدا، وهو يعرف منين سمير صبري له ابن ولا لا؟ ويعرف منين قرب علاقتي بسمير صبري وأني بروح له البيت؟ وعمومًا المفروض كل اللي نعمله أننا نقرأ لسمير الفاتحة ونترحم عليه".

وأثار محمد عشوب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشف حقيقة زواج وإنجاب سمير صبري، إذ كتب عبر حسابه على فيسبوك: "أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وللمرحوم سمير ابن آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي من أبيه سمير صبري".

كما أكد عشوب أن هناك العديد من الفنانين يعرفون قصة زواج سمير صبري، من بينهم الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي وكانا من أقرب الأصدقاء له طوال حياته.

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