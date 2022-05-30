"مذبحة الريف الأوروبي".. تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر قاضى المعارضات بمحافظة الجيزة في مصر، تجديد حبس المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبي 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالقتل العمد لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض، وتم اصطحاب المتهم إلى مكان ارتكابه الجريمة وأجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذها، بعد مواجهته بما جاء في التحقيقات، وصدور قرار بحبسه.

كما قررت جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد، عرض المتهم في جريمة مذبحة الريف الأوروبي، على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان ما به من إصابات جراء مقاومة المجني عليهم الخمسة له.

ومن المقرر أن يعد الطب الشرعي، تقريرًا بشأن حالة المتهم، وعما إذا كانت هناك آثار لدماء الضحايا على جسده، أو بقايا شعر أو جلود من جراء المقاومة التي تعرض لها أثناء تنفيذ الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص، في مزرعة بـ الريف الأوروبي والتي انتهى أهالي قرية برقاش بالجيزة من دفن جثث ضحاياها، عقب انتهاء أعمال التشريح في مصلحة الطب الشرعي بزينهم.

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