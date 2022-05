اعتداء غريب على لوحة الموناليزا.. شاهد ماذا حدث لها !

ألقى أحد زوار متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس قطعة كعك على لوحة الموناليزا الشهيرة عالميا والمعروضة وراء زجاج واقي.

وقالت متحدثة باسم المتحف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين إن اللوحة التي رسمها ليوناردو دافينشي لم تتضرر داخل نافذتها الزجاجية خلال الهجوم الذي وقع أمس الأحد.

وألقى المشرفون بالمتحف القبض على الرجل مباشرة وأخرجوه من قاعة العرض واعتقلته الشرطة.

وجرى اقتياد الشاب البالغ 24 عاما من العمر، وهو من إحدى ضواحي باريس، إلى مستشفى للأمراض العقلية لتقييم ما إذا كان سيتم تمديد احتجازه. وأفادت تقارير أنه كان "بادي الارتباك". وحرك المتحف شكوى بشأن هذه الواقعة.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM