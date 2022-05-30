الكويت.. ضبط 15 طالباً بسماعات وهواتف في امتحانات الثانوية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، ضبط حالات غش عديدة، في اليوم الأول من الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر (الثانوي)، بإحدى المدارس، مؤكدة أن مدير المنطقة التعليمية التابعة لها تفقد المدرسة اليوم بشكل مفاجئ، وضبط بنفسه نحو 15 طالبا بسماعات صغيرة الحجم وهواتف نقالة، وتم تسجيل العديد من محاضر الغش.

وشددت المصادر على ضرورة تدوير مديري المدارس المكلفين برئاسة لجان الاختبارات في امتحانات الشهادة الثانوية (الصف الثاني عشر) المقررة 12 يونيو المقبل، لتلافي ومنع هذه الممارسات الخارجة عن قانون ولوائح الامتحانات.

وفي سياق متصل، وبينما دشن أمس نحو 237 ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر (الثانوي) الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021 - 2022 في جميع المناطق التعليمية، حرصت العديد من الادارات المدرسية على تطبيق نظام الاختبار المريح عبر تهيئة الاجواء المناسبة للمتعلمين، وتم تسليم واستلام أوراق الاسئلة بسلاسة وبلا أي معوقات.

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