ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 57 شخصا

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انهيارات طينية وسيول نجمت عن الأمطار الغزيرة التي اكتسحت عدة أحياء وبلدات في شمال شرق البرازيل إلى 57 شخصا على الأقل وفقدان 56 آخرين.

وقال جهاز الدفاع المدني الاتحادي المسؤول عن إدارة الطوارئ على تويتر إنه حتى بعد ظهر أمس الأحد، لقي 56 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد وتوفي شخص آخر في ولاية ألاجواس المجاورة وفقد 56 شخصا آخرون في بيرنامبوكو.

وجدير بالذكر أن البرازيل تشهد للمرة الرابعة فيضانات ضخمة خلال خمسة أشهر.

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