8 نصائح للوقاية من ضربات الشمس

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، قد يؤدي التعرض المباشر للشمس للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.

وفقًا لموقع «healthline»، تمثل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإرهاق الحراري وضربة الشمس في الحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة من خلال اتباع الإرشادات التالية:

1. تناول كمية كافية من المياه على مدار اليوم.

2. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين إذا كنت تقوم بأنشطة مرهقة، إذ يزيد الكافيين من خطر إصابتك بالجفاف.

3. في الأيام الحارة، حاول تغيير الأنشطة اليومية الخاصة بك في في بيئة مكيفة أو يمكن التحكم في درجة حرارتها.

4. تجنب القيام بالأنشطة في الخارج خلال فترات النهار في الأيام شديدة الحرارة.

5. ارتدِ ملابس فاتحة اللون وفضفاضة وخفيفة الوزن عند القيام بأنشطة بالخارج في الجو الحار، ويمكنك ارتداء القبعة الواقية من الشمس.

6. احرص على الاستحمام بماء بارد للمساعدة على تبريد جسمك.

7. عند العمل أو التمرين في الحر، خذ فترات راحة متكررة، وهذا يشمل أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة أو ممارسة الرياضة.

8. لا تترك الأطفال أو الرضع أو البالغين أو الحيوانات الأليفة في سيارة متوقفة مغلقة، إذ يمكن أن تصبح درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة شديدة السخونة حتى لو كانت درجة الحرارة في الخارج معتدلة مما يؤدي للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة.

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