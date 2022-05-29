مساعد سمير صبري يروي لحظاته الأخيرة.. وتفاصيل ليلة وفاته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف عيد نور الدين المساعد الشخصي للفنان سمير صبري عن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل.

وقال عيد لبرنامج "بالخط العريض" على قناة "الحياة"، كان الفنان الراحل سمير صبري يجلس في شرفة غرفته وطلب مني أن أحضر له النظارة الطبية والقرآن الكريم ظل يقرأ حتى الساعة الرابعة فجرا، ثم سألني إن كان الفجر أذن، وطلب مني أن يتوضأ ليصلي، أدخلته إلى الغرفة وجلس على السرير فوجد المصحف الخاص بي فقرأ فيه قليلا ثم صلى الفجر، وفقا لموقع في الفن.

وتابع ليحكي عن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل: جلس لفترة وطلب مني أن أترك الشباك مفتوحا، وطلب أن يشاهد التليفزيون وشرب كوب اليانسون في السابعة صباحا وكان يضحك معي وأعطاني المصروف وفي حوالي الساعة السابعة والنصف طلب أن ينام.

وأكمل: طلب مني الراحل سمير صبري أن أنام أنا أيضا وهو ما حدث واستيقظت على هاتف من المنتج صفوت غطاس في التاسعة والنصف صباحا، أجبت على الهاتف وأخبرته أنه نائم، ولاحظت أن اتجاه جسد الفنان سمير صبري تغير وأصبح تجاه القبلة ذهبت لأتحدث إليه وجدته لا يرد وبسرعة طلبت الطبيب وجاء وأخبرني بوفاته.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري توفي صباح يوم الجمعة 20 مايو 2022، عن عمر ناهز 85 عاما، أثر أزمة صحية مر بها خلال الأشهر الماضية.

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