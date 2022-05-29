حفيدة إسماعيل ياسين تكشف أسرار جدها الكوميديان الراحل

المصدر: موقع الإمارات اليوم



كشفت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عن أسرار شخصية جدها الراحل، بمناسبة حلول ذكرى مولده.

أوضحت سارة ياسين أنها لم تعش فترة تواجد جدها على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها سمعت عنه مثل بقية جيلها من المشاهدين، من خلال أعماله ولكن أهلها حكوا لها الكثير عنه.

وقالت إن جدها كان رجلا طيبا مثلما كان يظهر على الشاشة، ولكن كانت هناك بعض الاختلافات بين شخصيته الحقيقية وبين تمثيله.

أردفت حفيدة إسماعيل ياسين أن هناك بعض الممثلين، الذين يظهرون على الشاشة في أدوار الطيبة ولكن بسؤال والدها عنهم من وجهة نظره كمخرج، تجده يخبرها أن شخصيتهم الحقيقية ليست مثالية هكذا، ولكن جدها كان طيبا بالفعل.

أضافت حفيدة إسماعيل ياسين، أن جدها كان شخصا طيبا، ولكن شخصيته كانت عكس الكوميديا التي يقدمها، فقد كان رجلا جادا جدا.

أكملت سارة ياسين أن إسماعيل ياسين كان يحب العزلة ولم يكن اجتماعيا بشكل كبير، مكتفيا بنحو ثلاثة أصدقاء من خارج الوسط الفني هم من يجتمع بهم فقط.

أشارت إلى أن إسماعيل ياسين كان مثقفا جدا، على الرغم من أنه خرج من التعليم في الصف الرابع الابتدائي، كما كان بسيطا ويجب العمال والفقراء ويحب أيضا الالتزام.

أوضحت سارة ياسين أن جدها كان أبا مصريا تقليديا، يحب الالتزام والدقة حتى إنه كان ينتظر حتى ينام أهل بيته ويدخل لإطفاء الأنوار العالية قبل خلوده للنوم.

أكملت أن إسماعيل ياسين كان يشجع نادي الزمالك، “زملكاوي متعصب”، حيث كان يتابع جميع المباريات الخاصة بفريقه بشغف.

وعن حبه لطعام معين قالت سارة ياسين، إن جدها كان محبا للمطبخ المصري وكان يحب تناول الملوخية بشكل خاص.

أوضحت سارة ياسين، أن والدها المخرج ياسين إسماعيل ياسين، كان الفتى المدلل لوالده الفنان الراحل.

وقالت سارة ياسين: “والدي كان الولد الوحيد، كان مدلعه جدا ووالدي كان بيمشي كلامه عليه، وجدي كان بيخاف عليه جدا لأنه كان الوحيد”.

وأردفت حفيدة إسماعيل ياسين أن جدها الراحل، حاول إنجاب المزيد من الأطفال، ولكنه فشل في الأمر ولم يرزق سوى بابنه ياسين، فكان يحبه ويخاف عليه كثيرا.

من المعروف أن الفنان إسماعيل ياسين لم يرزق سوى بابنه الوحيد ياسين، ولكنه تبنى ابنة شقيقة زوجته التي عاشت عمرها في منزله، وهي السيدة ميرفت إسماعيل، التي حاول الممثل الراحل أن يهبها اسمه ولكنه علم بحرمانية التبني في الدين الإسلامي فظل التبني ماديا فقط دون أوراق.

وقالت ميرفت إسماعيل في تصريحات صحفية مؤخرا، أن إسماعيل ياسين كان ونعم الأب، فلم يحرمها شيئا طوال مدة إقامتها معه، وكان يدعي أن اسمه على الورق أنور في مدرستها، عندما يسألونه عن كيفية أبوته لها واسمها ميرفت أنور، حتى لا يدع أي شخص يجرحها.

وعن هوسه بتشجيع نادي الزمالك، أكدت ميرفت إسماعيل الأمر، مشيرة إلى أنه كان يأخذ طائرة خاصة في بعض الأحيان من الإسكندرية للقاهرة لمشاهدة مباراة الزمالك التي تتزامن مع وجودهم في المصيف، قبل الرجوع مرة أخرى.

يذكر أن الفنان المصري الراحل إسماعيل ياسين، هو ممثل مصري كوميدي من رواد السينما المصرية، حيث حملت السينما أفلاما خاصة باسمه.

وولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر 1912 واستمر مشوار عطائه الفني لسنوات طويلة في السينما والإذاعة، حيث برع في الأدوار الكوميدية والمونولج حتى توفي في 24 مايو 1972.

وأنجب إسماعيل ياسين ابنا واحدا، هو المخرج ياسين إسماعيل ياسين الذي درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وله عدد من الأعمال الفنية.

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