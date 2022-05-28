الكشف عن سبب الاعتداء على الممرضة السعودية وسحلها بمستشفى المجاردة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت مصادر عن سبب اعتداء مواطن على ممرضة سعودية في أحد المستشفيات بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر أن المعتدي في العقد الثالث من العمر، قام بطلب الممرضة للحضور حتى تقوم بإزالة إبرة المغذي، ولكن تأخرت لدقائق بسبب انشغالها مع مريض آخر، وذلك لنقص الكادر في المستشفى.

وأضافت المصادر إن المعتدي لم يتمالك أعصابه وقام بشد الممرضة من يدها حتى سقطت على الأرض ثم سحبها، كما أوضح الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.

يذكر أن شرطة منطقة عسير قبضت على المعتدي الذي ظهر في مقطع الفيديو ، فيما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء إجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفا.

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