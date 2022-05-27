بيان أمني سعودي بشأن وفاة فتاة تعرضت للاعتداء والتعنيف من ذويها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض ، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها .

وقال الرائد خالد الكريديس أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا بتاريخ 10/10/1443 هـ ، عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها لاحقا .

وأضاف أنه جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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