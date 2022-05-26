أردني عاشق للأفاعي.. يجوب المملكة لانقاذها من الناس

المصدر: رويترز

لأن الإنسان عادة ما يتواجد في وسط يحبه ويشعر معه بأُلفة فإن الأردني ياسين الصقور يكون في أغلب أوقاته محاطا بالأفاعي التي يعشقها. ويجوب الرجل (55 عاما) أنحاء المملكة الأردنية لإنقاذ تلك الزواحف التي تدخل منازل الناس ويقتلونها، ولنشر الوعي بخصوصها من أجل المحافظة عليها حتى لا تتعرض للانقراض.

وتعرف الصقور على الثعابين من والده قبل أكثر من 40 عاما، إذ علمه أنواع الثعابين المختلفة وأفضل طريقة للتعامل معها.

وإلى جانب صيد الثعابين، يعتني الصقور أيضا بالثعابين التي تتعرض لإصابات أو تتأذى بسبب اعتداءات الناس عليها فيرسلها إلى طبيب بيطري ليعالجها قبل أن يطلق غير السامة منها في البرية.

وينال الصقور شهرة في أنحاء الأردن وخارجه، حيث يأتي له أشخاص من الخارج للتعرف على تجربته. من هؤلاء البحريني سيد عدنان الذي قصده لمعرفة المزيد عن الأفاعي.

وينقل الصقور، وهو أب لتسعة أبناء، هوايته لأبنائه الذين يصيدون أحيانا الأفاعي من البيوت عندما يكون والدهم مشغولا.

ويقدر الأردنيون عمل الصقور باعتباره خبيرا في مجال الأفاعي، ويعمل خبير الأفاعي أيضا على زيادة الوعي حول الأنواع المختلفة المحلية منها وكيفية التعامل معها بشكل أفضل من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

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