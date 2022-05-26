سجن تاجر لوحات أميركي احتال على سعودي بـ 6 ملايين دولار

المصدر: موقع الامارت اليوم

أصدرت محكمة أميركية في ولاية نيويورك حكماً بسجن تاجر لوحات فنية لمدة 7 سنوات بتهمة الاحتيال ببيع قطعة فنية لشخص سعودي مقابل 6 ملايين دولار وجمع 85 مليون دولار بقيامه ببيع ذات القطعة ولوحات فنية على رجال أعمال آخرين في أمريكا وخارجها.

ونقل موقع «سبق» عن صحيفة «إنفو بي اي اي»، أن المتهم إينجو فيلبريك ( 34 عاماً ) وهو أميركي الجنسية قام بعدة عمليات احتيال أخرى منها بيع لوحات فنية على عدة أشخاص، والاختفاء لمدة 6 أشهر قبل أن يتم القبض عليه.

وتابع التقرير أن رجال الأعمال قاموا بتقديم شكاوى ضد المتهم بعد مماطلته في تسليمهم مقتنياتهم واكتشافهم ببيعها على أشخاص آخرين.

وذكر المتهم خلال المحاكمة أن له علاقات وثيقة وقوية مع الأثرياء، وهو ما جعلهم يثقون فيه لحد كبير، وبرر جرائمه بأن ضحاياه أشخاص أثرياء جداً، ويمكنهم تحمّل خسارة تلك الأموال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news